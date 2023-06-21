طيران الرياض توقع اتفاقية شراء 90 محرك من طراز GEnx

وقع طيران الرياض يوقع اتفاقية شراء لـ 90 محرك من طراز GEnx لتشغيل أسطول طائراته ذات البدن العريض بوينج دريملاينر 787-9 على هامش معرض باريس الجوي.

وزار ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، رئيس مجلس إدارة طيران الرياض جناح طيران الرياض في معرض باريس الجوي، وفي استقباله الرئيس التنفيذي لطيران الرياض الأستاذ توني دوغلاس والإدارة التنفيذية.

واطلع على الهوية البصرية للفئة الأولى من أسطول طائرات طيران الرياض، بتواجد فريق صندوق الاستثمارات العامة والرئيس التنفيذي لطيران الرياض وفريق العمل في طيران الرياض.

تم إطلاق طيران الرياض، الناقل الجوي الوطني الجديد، في مسعى لتطوير قطاع النقل الجوي وتعزيز موقع المملكة الفريد كرابط رئيس بين القارات الثلاث الكبرى، لتصبح مركزاً عالميّاً للنقل والخدمات اللوجيستية بحلول عام 2030.