الكويت وإيران تبحثان عددا من القضايا الإقليمية والدولية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مساء اليوم الأربعاء وزير خارجية إيران الدكتور حسين أمير عبد اللهيان في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت.

ونقل الوزير الإيراني في مستهل اللقاء أطيب التحيات المقدمة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وإلى نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح من قبل رئيس إيران إبراهيم رئيسي.

تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وسبل الارتقاء بمستوى التعاون المشترك في عدد من الميادين الحيوية والهامة لا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها وبحث كل ما من شأنه تحقيق تطلعات وطموحات شعبي البلدين الصديقين نحو المزيد من التطور والازدهار والتطلع كذلك لانعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة الكويتية الإيرانية واللجان الفنية الأخرى بين الجانبين.

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وإدانة الاعتداءات الجسيمة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق والانتهاكات المستمرة لقرارات الشرعية الدولية علاوة على بحب التطورات على الساحة في اليمن والعراق وسوريا وبحث التطورات وآخر المستجدات المتعلقة بملف الاتفاق النووي الايراني وتداعيات الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها على الصعيدين الإقليمي والدولي إلى جانب مناقشة الجهود الدولية لدعم الاستقرار في أفغانستان.