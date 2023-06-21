الجيش_السوداني يعلن إسقاط مسيرة والتصدي لهجوم #الدعم_السريع

أعلن الجيش السوداني، عن تصديه لهجوم من قبل الحركة الشعبية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي يجدد سنويا.

وقال الجيش السوداني في بيان مساء اليوم الأربعاء، إن قواته تصدر إلى هجوم من الحركة الشعبية بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي يجدد سنوياً مع حكومة السودان.

وأضاف: "واصلت قواتنا عملياتها بمنطقة الخرطوم بعد انتهاء الهدنة التي استغلتها المليشيا المتمردة في تحشيد قواتها وارتكاب عدة انتهاكات بحق المدنيين، ونفذت عمليات خاصة بأم درمان ودمرت عربات قتالية للعدو وعدد من القتلى والجرحى".

وتابعت: "حاولت قوات الدعم السريع الهجوم على قواتنا في أم درمان ورئاسة الاحتياطي المركزي بالخرطوم، لكنها لاذت بالفرار مخلفة عدد من القتلى وتم تدمير واستلام عدد من المركبات القتالية، كما تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة استخدمها العدو في الهجوم".