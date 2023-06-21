القيادة تهنئ رئيس وزراء فنلندا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لدولة السيد بيتيري أوربو رئيس الوزراء في جمهورية فنلندا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، وأدائه اليمين الدستورية.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية فنلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لدولة السيد بيتيري أوربو رئيس الوزراء في جمهورية فنلندا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، وأدائه اليمين الدستورية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته ولشعب جمهورية فنلندا الصديق المزيد من التقدم والرقي.