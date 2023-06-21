الأخبار المحلية

القيادة تهنئ رئيس وزراء فنلندا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة

21 يونيو 2023 · < 1 minute
خادم الحرمين وولي العهد
خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لدولة السيد بيتيري أوربو رئيس الوزراء في جمهورية فنلندا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، وأدائه اليمين الدستورية.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية فنلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لدولة السيد بيتيري أوربو رئيس الوزراء في جمهورية فنلندا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، وأدائه اليمين الدستورية.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته ولشعب جمهورية فنلندا الصديق المزيد من التقدم والرقي.