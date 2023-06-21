صندوق_الاستثمارات يعلن عن بدء التقديم في #برنامج_تطوير_الخريجين.. متى ينتهى التسجيل؟

برنامج تطوير الخريجين هو رحلة تعلم تمتد لعشرة أشهر يتم فيها العمل على تطوير المهارات والمعارف اللازمة من خلال مجموعة من الأنشطة التعليمية بالإضافة إلى فرصة التعلم من خبراء في مجالهم، لتزيد من اثر مشاركتك في سوق العمل وتدفع برحلتك المهنية للأمام. سيتم تقييم أدائك أثناء مدة البرنامج وعند إكمال البرنامج بنجاح، ستعطى شهادة التخرج من صندوق الاستثمارات العامة وشركائه في التدريب.