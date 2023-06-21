وزير المالية يدعو بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى إعادة تنشيط نفسها

قال محمد الجدعان، وزير المالية إن بنوك التنمية متعددة الأطراف بحاجة إلى إعادة تنشيط نفسها عبر بذل جهود منسقة عالميا وأكثر طموحا ومدفوعة بأولويات الدول على المستوى الوطني، في ظل التحديات العالمية الحالية.

جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى والاجتماع الوزاري لـ صندوق أوبك للتنمية الدولية.

وشهد المنتدى عقد عدة جلسات نقاشية تناول المشاركون فيها المشهد الحالي للتنمية ومستقبل تمويلها، والنظم الغذائية المستدامة، إضافة إلى الابتكار المناخي من أجل مستقبل مستدام، والسياسات والشراكات التي تعطي الأولوية للأفراد والكوكب.

وأضاف: "في الوقت الذي تراجعت فيه التحديات المتعلقة بفيروس كورونا، واجه الاقتصاد العالمي عددًا من التحديات المتداخلة والمستمرة الأخرى -بما في ذلك أزمة الأمن الغذائي، وتحديات الوصول إلى المياه والطاقة، وارتفاع مستويات الديون، مما أثر بشكل مباشر على التنمية في البلدان ذات الدخل المنخفض"، مؤكدا حاجة بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى إعادة تنشيط نفسها عبر تقديم جهود منسقة عالمياً وأكثر طموحًا ومدفوعة بأولويات البلدان على المستوى الوطني.