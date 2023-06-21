برنادرو_سيلفا يفضل الانتقال إلى #دوري_روشن عن عروض أوروبا

كشفت بعض التقارير عن موافقة برنادرو سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن الانتقال إلى دوري روشن.

ووفقا لصحيفة "ماركا" فإن برنادرو سيلفا، المرتبط بالانتقال إلى برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، وافق على اللعب فى الدوري السعودي، بداية من الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم البرتغالي يتنافس على ضمه ناديا الهلال والنصر، من أجل الحصول على خدماته خلال الصيف الحالي.

وكان سيلفا قد نجح فى قيادة مانشستر سيتي، الموسم الماضي، لتحقيق الثلاثية التاريخية، الدوري والكأس فى إنجلترا بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا. وينتهى عقد النجم البرتغالي صاحب الـ 28 عاما مع السيتي فى صيف عام 2025.