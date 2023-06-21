تفاصيل صفقة بيع صندوق الاستثمارات حصة في ماكلارين للبحرين.. 400 مليون جنيه إسترليني

يبيع صندوق الاستثمارات العامة حصة في شركة "ماكلارين"، صانعة السيارات الخارقة ومالك فريق فورمولا 1، في صفقة ستعزز مكانة البحرين كأكبر مساهم في الشركة، وفقا لسكاي نيوز.

وقالت مصادر إن صندوق الاستثمار الحكومي البحريني، سيعلن يوم الخميس عن شراء الأسهم الممتازة في مجموعة ماكلارين التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) وشركة آريس مانجمنت.

الصفقة، وهي صفقة خاصة بين إعادة المساهمين ولن تؤدي إلى ضخ أي أموال جديدة في الشركة، ستأتي بعد عامين تقريبًا من استثمار PIF وAres 400 مليون جنيه إسترليني في McLaren كجزء من جمع أموال أوسع.

تشكل الصفقة الأخيرة جزءًا من جهود مجلس إدارة شركة ماكلارين - بقيادة الرئيس السابق لشركة دياجو بول والش - لترتيب هيكل رأس مال مجموعة السيارات.