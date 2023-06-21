أخبار الرياضة

بالأسماء.. الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة مجلس إدارة مؤسسة نادي #الهلال غير الربحية

متابعات - الوئام
22 يونيو 2023 · < 1 minute

أعلن قبل قليل، عن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة مجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال غير الربحية.

 