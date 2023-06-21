نيمار يعترف بخيانته ويعتذر لصديقته

أثار البرازيلي نيمار دا سيلفا اللغط بعدما خرج ببيان اعتذار لصديقته بسبب خيانته لها مع فتاة أخرى.

ونشر نيمار عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام اعتذاراً قال فيه:" لقد ارتكبت خطأ، لقد أخطأت معك، أجرؤ على القول إنني ارتكب أخطاء كل يوم، داخل وخارج الملعب، لكنني أقوم بحل أخطائي في حياتي الشخصية في المنزل، وفي العلاقة الحميمة مع عائلتي وأصدقائي".

وأضاف بيان الاعتذار: "كل هذا أثر على أكثر الناس تميزًا في حياتي. المرأة التي حلمت أن أتبعها بجانبي، والدة طفلي، وصلت إلى عائلته، وهي عائلتي الآن، وصل هذا إلى حميميته في لحظة خاصة مثل الأمومة، لقد اعتذرت بالفعل عن أخطائي، عن التعرض غير الضروري، لكني أشعر أنني مضطر لإعادة تأكيد ذلك علنًا، إذا تم نشر مسألة خاصة، فيجب إعلان الاعتذار على الملأ".

وقال نيمار: "لا أستطيع أن أتخيل نفسي بدونك، لا أعرف ما إذا كان سيعمل بيننا، لكن اليوم يمكنك التأكد من أنني أريد المحاولة، سيسود هدفنا، وسيسود حبنا لطفلنا، وسيقوى حبنا لبعضنا البعض".