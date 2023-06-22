انخفاض طفيف في أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يُسجل 77 دولارا للبرميل

شهدت أسعار النفط انخفاضا طفيفا، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الجلسة الماضية، بعدما ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية الإقدام على مزيد من رفع أسعار الفائدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 77.04 دولار للبرميل.

بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 72.48 دولار.

وارتفع الخامان دولارا للبرميل في الجلسة السابقة فيما صعدت أسعار الذرة وفول الصويا في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر، مما أدى لتوقعات بأن يؤدي نقصهما في أنحاء العالم لتقليص المزج مع الوقود الحيوي وزيادة الطلب على النفط.