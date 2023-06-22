فاكهة صيفية تقي الجسم من أخطر 5 أنواع من #السرطان

كشفت دراسة طبية حديثة عن وجود نوع من أنواع الفاكهة الصيفية يساعد على وقاية الجسم من 5 أنواع من السرطانات، علاوة على قدرة هذه الفاكهة على تعزيز جهاز المناعة في الجسم.

وكشفت دراسة صادرة عن معهد ريجينا إيلينا الوطني للسرطان في إيطاليا عن أن فاكهة "المانجو" تحتوى على مركبات "البوليفينول"، التي يمكن أن تساعد في الحماية من عملية ضارة تسمى الإجهاد التأكسدي، والتي ترتبط بالعديد من أنواع السرطان مثل الدم والقولون والرئة والبروستاتا والثدي.

تعزيز المناعة

ويعد "المانجو" مصدرا جيدا للعناصر الغذائية المعززة للمناعة مثل النحاس والفوليك وفيتامين "ب" و"إي".

ووفق دراسة نشرت نتائجها في مجلة Nutrients، فإن احتواء المانجو على فيتامين "سي" يساعد الجسم على إنتاج المزيد من خلايا الدم البيضاء المقاومة للأمراض، ومساعدة هذه الخلايا على العمل بشكل أكثر فعالية.