“#التعليم” تُعلن نتائج اختبارات الطلاب والطالبات لجميع المراحل عبر نظام “#نور” #عاجل

الوئام - عبدالله العازمي:

أعلنت وزارة التعليم اليوم الخميس عن إمكانية الاستعلام والاطلاع على نتائج اختبارات نهاية العام الدراسي 1444ه، للطلاب والطالبات عبر نظام نور ( اضغط هنا ) .

وانطلقت الأحد الماضي الاختبارات في جميع المراحل الدراسية، بدءًا من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، ولمدة خمسة أيام.

ومن المقرر أن يحصل الطلاب بعد انتهاء اختبارات الفصل الثالث للعام 1444 هـ اليوم الخميس على إجازة نهاية العام الدراسي، والتي تستمر لمدة 60 يومًا، حيث سيبدأ العام الدراسي الجديد في شهر صفر 1445 هـ.