اليوم.. بدء إجازة نهاية #العام_الدراسي للطلاب والمعلمين في كافة المراحل التعليمية

الوئام - عبدالله العازمي:

تبدأ اليوم الخميس، إجازة نهاية العام الدراسي الحالي 1444هجرية، لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، ونصف مليون معلم ومعلمة، لجميع مراحل التعليم العام، وذلك عقب انتهاء الاختبارات والرصد ورفع النتائج.

وسيبدأ العام الدراسي الجديد 1445 في 4 صفر، ويختتم في رابع أيام شهر ذو الحجة 1445.

وسيعقد اختبار الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي 1444هـ من يوم الاحد 21-12-1444هـ ولمدة 5 أيام على مستوى إدارات التعليم في المناطق والمحافظات

وسيكون بداية اختبار الدور الثاني للطلاب والطالبات في مختلف المراحل لدراسية اعتباراً من 26 محرم 1445هـ .