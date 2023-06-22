“#التعليم” تُحدد موعد إجازة “المشرفين” في إدارات ومكاتب الوزارة

الوئام - عبدالله العازمي:

حددت وزارة التعليم، إجازة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في الوزارة وإدارات التعليم ومكاتب التعليم حيث صنفوا إلى خمس فئات وتكون إجازتهم كالتالي :

الفئة الأولى: شاغلو الوظائف التعليمية في جهاز الوزارة يتمتعون بإجازاتهم وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الفئة الثانية: شاغلو الوظائف التعليمية في إدارات التعليم الذين تقل نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن 60% وتكون إجازتهم وفق تنظيم الإجازات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الفئة الثالثة : شاغلو الوظائف التعليمية في إدارات التعليم ومكاتب التعليم الذين تزيد نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن 60% ويتمتعون بالإجازات كاملة اعتبارا من اليوم الخميس وحتى 26-1-1445هـ

الفئة الرابعة: مديرو ومساعدو وشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية بمكاتب التعليم : تبدأ إجازتهم بنهاية دوام اليوم الخميس بعد إنهاء جميع أعمال العام الدراسي 1444 وإكمال متطلبات الاستعداد للعام الدراسي 1445 وتكون عودتهم الأحد 26-1-1445هـ

الفئة الخامسة : منسوبو المدارس (معلمون وإداريون ) نبدأ إجازاتهم من اليوم وستكون العودة 26-1-1445هـ

على أن يتمتع الإداريون والإداريات في ديوان الوزارة وإدارات التعليم بإجازاتهم وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .