بـ45 مئوية.. عرفات ومزدلفة تسجلان أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم الخميس في المملكة.

وأوضح المركز في تغريدة على "تويتر"، أن كلا من عرفات ومزدلفة سجلتا أعلى درجة حرارة اليوم بـ45 درجة مئوية، فيما سجلت مكة المكرمة 44 درجة مئوية وكذلك المدينة المنورة.

وأشار المركز إلى أن مدينة أبها سجلت أدنى درجة حرارة بـ17 درجة مئوية، بينما سجلت طريف 20 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.