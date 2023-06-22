لضيوف الرحمن.. كيف تقيس الضغط والسكري بطريقة سليمة؟

دعت هيئة الغذاء والدواء إلى ضرورة إتباع الإرشادات عند استخدام الأجهزة الطبية لقياس الضغط وسكر الدم في الحج، وذلك للحصول على نتائج قراءات صحيحة.

وتضمنت إرشادات الهيئة بالنسبة لقياس ضغط الدم:

تجنب تناول الطعام أو المشروبات المحتوية على الكافيين لمدة 30 دقيقة قبل قياس ضغط الدم.

تجنب قياس ضغط الدم حينما تكون متوتراً أو غاضباً، وخذ قسطاً من الراحة قبل القياس.

اجلس على الكرسي عند قياس ضغط الدم، ولا تضع ساقاً على الأخرى.

أما بالنسبة للارشادات الخاصة بقياس السكري فتتضمن:

احفظ عبوات الإنسولين التي ستستخدمها لاحقاً في الثلاجة، واحتفظ بما تريد استخدامه حالياً في درجة حرارة الغرفة، ولا تضعها في الفريزر ولا تعرضها لأشعة الشمس أو الحرارة المرتفعة.

اغسل يديك جيداً بالماء والصابون، ثم جففهما بالكامل واستخدم المسحات الطبية.

امسك إصبعك جيداً إلى الأسفل حتى تخرج قطرة الدم والتقطها بشريط التحليل.