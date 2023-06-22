من ينتصر؟.. مارك زوكربيرغ وإيلون ماسك يوافقان على خوض “نزال قتالي” ضد بعضهما البعض في قفص

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك "تويتر"، موافقتهما على خوض نزال قتالي بينهما داخل قفص.

بدأت القصة بتغريدة كتبها إيلون ماسك، قال فيها إنه على استعداد لخوض نزال في قفص مع "زوكربيرغ".

ورد الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" بالموافقة، وذلك بنشر لقطة شاشة لتغريدة الملياردير الأمريكي عبر "ستوري إنستغرام"، معلقاً عليها بقوله: "أرسل لي الموقع".

وعاد ماسك لاحقا للرد في تغريدة أخرى: "فيغاس أوكتاغون"، في إشارة إلى حلبة المصارعة المكونة من 8 أضلاع، والمغطاة تماما مثل القفص.

وبحسب موقع "ذا فيرج"، فإن النزال بالنسبة لـ "زوكربيرغ" ليس مجرد مزحة عبر الفضاء الافتراضي، بل أنه جاد في رده.

ويبلغ إيلون ماسك 51 عاماً، وسبق أن تحدث عن خوضه معارك شوارع حقيقية عندما نشأ في جنوب إفريقيا، لكن في المقابل، فإن مارك زوكربيرغ، البالغ 39 عاما، هو مقاتل في الفنون القتالية المختلطة، وسبق له الفوز بالفعل في بطولات لعبة "الجوجيتسو".