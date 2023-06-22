وصول 180 حاجًا مقدونيًا إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة

وصل 180 حاجًا من حجاج ضيوف الرحمن القادمين من دولة مقدونيا، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم.

يأتي ذلك وسط تقديم أرقى الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن في مختلف مرافق المطار، بما يضمن راحتهم وصحتهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بتوفير أقصى درجات الراحة والوقاية لضيوف الرحمن، وكل ما من شأنه تمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وخشوع.

وتوافد ضيوف الرحمن على صالة الحجاج، وعبّر عدد منهم عن فرحتهم وسعادتهم فور وصولهم إلى أرض المملكة، وتسهيل إجراءاتهم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.