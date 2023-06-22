عدها يحتاج أسبوعين.. هندي يدفع نفقة طليقته عملات معدنية (فيديو)

وثق فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حيلة غريبة لجأ إليها مواطن هندي من ولاية راجستان، بعد أن حكم قاضي عليه بدفع نفقة لطليقته تبلغ 55 ألف روبية (671 دولارا).

فعندما حان يوم التسليم، جاء المواطن الهندي ومعه 7 أكياس ضخمة فيها عملات معدنية بالمبلغ المطلوب، وصل وزنها مجتمعة أكثر من ربع طن.

وبحسب صحيفة "إنديا بوست" الهندية، فإن الزوجة السابقة ستحتاج قرابة أسبوعين لعد هذا الكم من النقود المعدنية .

وتزوج دشراث كوماوات وسيما كوماوات قبل 12 عاماً، لكن على مدى السنوات الخمس الماضية كان هناك خلافات بين الإثنين، وانتهى بهما الأمر إلى الطلاق.