عدها يحتاج أسبوعين.. هندي يدفع نفقة طليقته عملات معدنية (فيديو)

وثق فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حيلة غريبة لجأ إليها مواطن هندي من ولاية راجستان، بعد أن حكم قاضي عليه بدفع نفقة لطليقته تبلغ 55 ألف روبية (671 دولارا).
فعندما حان يوم التسليم، جاء المواطن الهندي ومعه 7 أكياس ضخمة فيها عملات معدنية بالمبلغ المطلوب، وصل وزنها مجتمعة أكثر من ربع طن.
وبحسب صحيفة "إنديا بوست" الهندية، فإن الزوجة السابقة ستحتاج قرابة أسبوعين لعد هذا الكم من النقود المعدنية .
وتزوج دشراث كوماوات وسيما كوماوات قبل 12 عاماً، لكن على مدى السنوات الخمس الماضية كان هناك خلافات بين الإثنين، وانتهى بهما الأمر إلى الطلاق.
هندي من ولاية راجستان حكم القاضي ضده بدفع نفقة تعويض لطليقته وتسليمها مبلغ 55,000 روبية (2500 ريال)
عندما حان يوم التسليم أتى ومعه 7 أكياس ضخمة فيها عملات معدنية وصل وزنها مجتمعة أكثر من ربع طن (280 كيلوغرام) وستحتاج طليقته قرابة أسبوعين لعدها.pic.twitter.com/bceWgsfwf2
— إياد الحمود (@Eyaaaad) June 21, 2023