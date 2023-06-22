مخاوف رفع أسعار الفائدة تدفع الأسهم الأوروبية للتراجع

فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض، اليوم الخميس، وسط مخاوف من استمرار تشديد السياسة النقدية، ومع تراجع بورصة لندن في ظل حالة الضبابية بشأن مدى رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 بالمئة، بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، وتراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 1.2 بالمئة.

ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثالثة عشرة على التوالي في وقت لاحق اليوم الخميس بعد يوم من صدور بيانات كشفت أن التضخم جاء أعلى من المتوقع. وينقسم المتعاملون ما بين رفعها بواقع 25 و50 نقطة أساس.

وهبطت أسهم شركات التكنولوجيا شديدة التأثر بأسعار الفائدة 1.2 بالمئة، وقادت أسهم شركات السيارات الانخفاضات بنسبة 1.9 بالمئة.