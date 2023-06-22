طبيب يحذر: التدخين في الحر يصيب بمرض قاتل

حذر الدكتور شوتا كالانديا، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، من خطورة التدخين في الطقس الحار، مشيراً إلى أن ذلك يتسبب في إصابة المدخن بمرض قاتل.

وقال "كالانديا" في تصريحات لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "التدخين بحد ذاته عادة سيئة، لكن في الصيف يتضاعف تأثيرها السلبي".

وأضاف: "يمكن أن يؤدي التدخين في الحر إلى تضيق الأوعية الدموية وارتفاع مستوى ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

وواصل: "يزيد التدخين من لزوجة الدم، ويرفع مستوى الصفائح الدموية، ما قد يؤدي إلى تجلط الدم خاصة عند توفر ظروف ملائمة مثل الحر".

وأكمل: "يزداد في الطقس الحار تكون الجلطات الدموية، حتى لدى الأشخاص الأصحاء، لأن درجات الحرارة المرتفعة تؤدي إلى الجفاف وارتفاع لزوجة الدم، وعلى هذه الخلفية يزداد خطر الإصابة بالجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب، والتدخين بدوره يفاقم الحالة أكثر وأكثر".