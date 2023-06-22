وزير الداخلية يتفقد عدداً من المشروعات التطويرية في المشاعر المقدسة

تفقد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، عدداً من المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة.

وأطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الجولة على عدد من المشروعات التطويرية الجديدة التي تم تنفيذها خلال هذا العام لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ومن أبرزها مشروع تطوير وتحسين جبل الرحمة والمنطقة المحيطة به، وتهيئة وتهذيب المساحات الجبلية ومواقع الهضاب بمشعري منى ومزدلفة، ورفع قدرات الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير مخيمات الحجاج بالمشاعر، ومواقع انتظار الحجاج عند محطات قطار المشاعر.

رافق وزير الداخلية خلال الجولة كل من: وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس أمن الدولة عبد العزيز بن محمد الهويريني، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ونائب رئيس أمن الدولة عبدالله بن فهد العويس، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني.

كما رافقه وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد.