بريطانيا تعتقل مصريا متورطا في تهريب آلاف المهاجرين عبر البحر المتوسط

ألقت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا «إن.سي.إيه»، اليوم الخميس، القبض على مصري يُشتبه في أنه ينسق لتهريب آلاف الأشخاص من شمال أفريقيا إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط.

وأشارت إلى اعتقاله في لندن أمس الأربعاء، وأنه يعمل مع شبكات تهريب البشر في شمال أفريقيا لتنظيم رحلات للمهاجرين بالقوارب ثم التواصل مع شركائه المجرمين في أثناء عمليات العبور.

وذكر دارين بار كبير مسؤولي التحقيق في الوكالة: "نشتبه في أن هذا الرجل كان يدير عمليته من المملكة المتحدة ويدبر لتهريب آلاف المهاجرين".

وأضاف: "نوعية القوارب التي تستخدمها جماعات الجريمة المنظمة لعبور المهاجرين هي مصائد موت، سنواصل تبادل معلومات الاستخبارات واتخاذ الإجراءات مع الشركاء لمنع العبور واعتقال مهربي البشر هنا وفي الخارج".