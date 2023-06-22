بعد نفاد الأوكسجين والطعام.. خفر السواحل الأمريكي يرسل “مسيرة مائية” للبحث عن الغواصة المفقودة

أعلن خفر السواحل الأمريكي، اليوم، أن مسيّرة مائية وصلت قاع المحيط للبحث عن الغواصة "تيان"، التي اختفت من على الرادار وبداخلها 5 من الأغنياء، غاصوا في الأعماق، ضمن رحلة سياحية لرؤية حطام سفينة "تايتنيك" الشهيرة.

وذكر خفر السواحل الأمريكي أن قواته تواصل جهود إنقاذ المركبة، رغم نفاد الأوكسجين والطعام منذ ساعات.

وكانت الغواصة تمتلك حوالي 96 ساعة من احتياطي الأوكسجين على متنها، عندما بدأت رحلتها صباح الأحد الماضي، ثم فقد الاتصال بها، خلال ما كان ينبغي أن يكون عملية غوص لمدة ساعتين إلى حطام "تايتنيك".

ويأتي إعلان خفر السواحل الأمريكي بالتزامن مع تسابق فرق الإنقاذ من أمريكا وكندا وفرنسا مع الزمن للبحث عن الغواصة، خاصة مع الإعلان عن نفاد الأوكسجين من الغواصة.