توقيع اتفاقية بين الإمارات وإيران لتنظيم رحلات جوية بين البلدين

وقعت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران، اليوم الخميس، إتفاقية خدمات نقل جوي، بهدف تنظيم رحلات بين البلدين، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية.

واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في قصر الشاطئ ، حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ورحب رئيس دولة الإمارات بوزير الخارجية والوفد المرافق الذي يجري زيارة عمل إلى أبو ظبي، قبل أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين ، وسبل دعم التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

كما تبادل "بن زايد"ووزير الخارجية الإيراني وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، وأهمية البناء على التطورات الإيجابية التي تحققت في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها وتعزيز الاستقرار والازدهار في دولها.