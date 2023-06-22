الاتحاد يقترب من حسم صفقة محلية للموسم الجديد

كشفت بعض التقارير عن اقتراب نادي الاتحاد من التعاقد مع صالح العمري لاعب فريق أبها خلال الموسم المقبل.

وأكدت التقارير أن إدارة الاتحاد أرسلت عرضًا رسميًا لإدارة أبها، تطلب فيه شراء عقد اللاعب الذي يتبقى فيه عام واحد.

العمرى نقل رغبته إلى إدارة أبها في تمثيل صفوف الاتحاد الموسم المقبل، الذي يشارك في مونديال كأس العالم 2024.

المفاوضات بين الطرفين ما زالت مستمرة، إذ أن الاتحاد أرسل عرضًا قوبل بالرفض من أبها، لضعف المبلغ المالي المقدم لشراء عقد اللاعب، ليفتح باب النقاش بين الطرفين، في حين تشير مصادر أخرى إلى أنه من المتوقع حسم الصفقة خلال اليومين المقبلين.