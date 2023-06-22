وزير الحج: خفض «التأمين الشامل» لـ 88 ريالًا.. و39% تراجعا في أسعار «باقة المشاعر»

أعلن وزير الحج و العمرة د.توفيق الربيعة، إلغاء حد العمر للحجاج، وأن هذا الموسم يأتي بعد توقف الحج بشكله الطبيعي لـ 3 سنوات، إثر جائحة فيروس "كورونا".

ولفت إلى تخفيض التأمين الشامل من 235 إلى 88 ريالًا دون تغيير في الخدمة والتغطية الموجودة.

وأشار إلى وجود تجارب افتراضية للحج لأول مرة لضمان كفاءة العمل، وأن حج هذا العام 1444 هـ، يأتي

وكشف د.الربيعة أن من الأعمال الجديدة هذا العام، فتح المجال للشركات لتقديم خدمات الحج، مشيرًا إلى استفادة أكثر من مليون حاج من الباقة الاقتصادية لحملات الحج.

وأكد انخفاض أسعار باقة المشاعر بنسبة 39%؛ لخدمة أكثر من مليون حاج من الخارج، مشيرًا إلى إتاحة الفرصة لـ 19 شركة لتقديم الخدمة لضيوف الرحمن بمستوى أفضل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، الذي استعرض التخطيط والاستعداد المبكر لحج هذا العام، والخدمات الإلكترونية لتيسير رحلة الحاج، ومستجدات وزارة الحج والعمرة في تنظيم الحج.