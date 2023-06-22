نائب_أمير_الشرقية يوجه بالتحقيق في «مشاجرة الطلاب» بالقطيف

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بالتحقيق في واقعة مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر مشاجرة بين مجموعة من الطلاب، وقعت في إحدى المدارس الثانوية التابعة لمكتب التعليم بمحافظة القطيف.

وشمل التوجيه معرفة جميع الأسباب والتفاصيل المتعلقة بالحادثة، ومحاسبة المتسببين فيها، وفق اللوائح والأنظمة، وبما يكفل وضع حد لمثل هذه التصرفات المخالفة لقواعد السلوك العام والانضباط في المدارس.

وباشرت إدارة التعليم والجهات المختصة في المنطقة الشرقية التحقيق في الحادثة للعمل على إعداد تقرير متكامل عنها، ورفعه لصاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة الشرقية.