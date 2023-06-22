من 90 دولة.. اكتمال وصول ضيوف #خادم_الحرمين_الشريفين للحج والعمرة والزيارة

اكتمل وصول ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، ضمن البرنامج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم.

وقدم الحجاج من أكثر من 90 دولة من مختلف قارات العالم، والبالغ عددهم 1300 حاج وحاجة، تنفيذًا للأمر السامي الكريم باستضافتهم لموسم حج هذا العام 1444هـ، وكان في استقبالهم وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عواد بن سبتي العنزي.

وفور وصولهم إلى مقر إقامتهم بمكة المكرمة، استقبلتهم اللجان العاملة في البرنامج بالورود وماء زمزم والتمر والقهوة، مصحوبة بالتكبيرات التي صدحت بها حناجر الضيوف، مقدمين لهم التهنئة بسلامة الوصول، واختيارهم ضيوفًا بالبرنامج، متمنين لهم طيب الإقامة، وفق تسخير لكافة الإمكانات والتسهيلات، بمتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.