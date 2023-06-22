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#الغواصة_المفقودة #تيتان.. اكتشاف حطام قرب السفينة تيتانيك #عاجل
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أخبار دوليّة
#الغواصة_المفقودة #تيتان.. اكتشاف حطام قرب السفينة تيتانيك #عاجل
متابعات - الوئام
22 يونيو 2023
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أعلن خفر السواحل الأمريكي، مساء اليوم، اكتشاف حطام قرب السفينة تايتنيك والخبراء يقيمون المعلومات.
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