أخبار الرياضة

خالد العيسى رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة نادي #الأهلي غير الربحية

22 يونيو 2023 · < 1 minute

فاز خالد العيسى بمنصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الأهلي غير الربحية.