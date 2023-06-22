بايدن: وصفي للرئيس الصيني بالديكتاتور لا يقوض أو يعقد العلاقات بين البلدين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن وصفه للرئيس الصيني بالديكتاتور لا يقوض أو يعقد العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أنه يتوقع لقاء نظيره الصيني مستقبلًا.

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس بـ"العلاقة المهمة" مع الهند التي استقبل بحفاوة رئيس وزرائها ناريندرا مودي عبر اتفاقيات كبرى في قطاعي الدفاع التكنولوجيا، في وقت تراهن واشنطن على نيودلهي كقوة موازية للصين.

ويحظى مودي باهتمام وترحيب كبيرين في الولايات المتحدة خلال زيارة الدولة التي تعد الثالثة لأي مسؤول في عهد بايدن إذ لم تخف واشنطن دعمها له رغم عدم ارتياحها حيال رفض الهند التخلي عن روسيا واتهام مجموعات حقوقية الزعيم الهندوسي القومي بالاتجاه إلى الاستبداد بشكل أكبر.