السعودية وإيطاليا تبحثان التعاون والتنسيق في المجال العسكري والدفاعي

استعرض وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وتم خلال اللقاء بحث التعاون والتنسيق في المجال العسكري والدفاعي، ومناقشة عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
في السياق، استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة روبيرتو كانتوني.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل التعاون المشترك في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.