السعودية وإيطاليا تبحثان التعاون والتنسيق في المجال العسكري والدفاعي

استعرض وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وتم خلال اللقاء بحث التعاون والتنسيق في المجال العسكري والدفاعي، ومناقشة عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.