شركة SAMI تُعلن عن قدرات جديدة لمحركات الطائرات في المملكة

وقَّعت شركة SAMI ـ الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة ـ توقع اتفاقية مع شركة سفران (Safran Helicopter Engines) للتعاون في مجال صيانة وإصلاح محركات الطائرات المروحية.
أهداف الاتفاقية:
- تعزيز سبل التعاون بين الكيانين من خلال التوسع في قدرات صيانة وإصلاح المحركات بالتعاون مع شركة سفران لمحركات الطائرات المروحية
- التعاون في الدعم التقني الاعتمادات وتطوير البنية التحتية الصناعية
- توفير أعلى جودة من التدريب التقني للكوادر السعودية الذين سيتلقون تأهيلهم في تارنوس بدولة فرنسا من قبل خبراء الشركة.