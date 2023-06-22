شركة SAMI تُعلن عن قدرات جديدة لمحركات الطائرات في المملكة

وقَّعت شركة SAMI ـ الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة ـ توقع اتفاقية مع شركة سفران (Safran Helicopter Engines) للتعاون في مجال صيانة وإصلاح محركات الطائرات المروحية.

أهداف الاتفاقية: