أخبار دوليّة

نهاية مأساوية.. خفر السواحل الأمريكي يعلن مصرع طاقم #الغواصة_تيتان #عاجل

متابعات - الوئام
22 يونيو 2023 · < 1 minute

أعلن خفر السواحل الأمريكي مصرع طاقم "الغواصة تيتان".