كم تبلغ ثروات المتوفين داخل #الغواصة_تيتان؟

أعلن خفر السواحل الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي من بوسطن، أن بقايا الغواصة التي تم العثور عليها قرب حطام "تيتانيك" تشير إلى وقوع "انفجار داخلي كارثي".

وقال الأميرال جون موغير بعيد إعلان نبأ وفاة الركاب الخمسة إن "موقع الحطام يتفق مع انفجار داخلي كارثي للغواصة".

و‏المجموعة التي أعلن عن وفاتهم على متن الغواصة هم الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ، ‏الملياردير الباكستاني شهزادا داود وابنه سليمان، الغواص الفرنسي بول هنري، رئيس ومؤسس شركة الغواصة ستوكتون راش".

وتبلغ ثروة هاميش هاردينج مليار دولار، على الرغم من عدم الكشف عن القيمة الدقيقة لثروته الإجمالية.

أما صافي ثروة شاهزادا داود فهي بالملايين، حيث ينحدر من واحدة من أغنى العائلات في باكستان، فوالده هو حسين داود، رجل الأعمال المدرج في المرتبة 19 كأغنى باكستاني بثروة صافية قدرها 370 مليون دولار أمريكي.

أما صافي ثروة بول هنري نارجوليه فتصل إلى 1.5 مليار دولار، وجمع ثروته الكبيرة من خلال حياته المهنية البارزة كمدير لبرنامج الأبحاث تحت الماء.

أما ثروة ستوكتون راش فتبلغ 12 مليون دولار، ومع ذلك، فقد بلغت قيمة "OceanGate" نحو 66 مليون دولار، لذلك بصفته المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "OceanGate".