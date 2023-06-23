سليمان الراجحي الخيرية تفوز بجائزة الشراع الذهبي في العلاقات العامة

فازت مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية ممثلةً في مركز الاتصال المؤسسي بجائزة الشراع الذهبي للتميّز في العلاقات العامة للعام 2023، وذلك عن فئة القطاع الخاص من الجهات والمؤسسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وسلَّم مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام والرئيس الفخري لجمعية العلاقات العامة البحرينية نبيل بن يعقوب الحمر في المنامة الجائزة إلى رئيس مركز الاتصال المؤسسي في مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية المهندس . رياض بن ناصر الفريجي ، وذلك خلال فعاليات الملتقى الخليجي الـ 14 لممارسي العلاقات العامة الذي نظمته جمعية العلاقات العامة البحرينية، كما حصلت وزارة الدفاع السعودية ممثلة بالإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي على الجائزة ذاتها عن فئة القطاع العام.

وتُمنح جائزة الشراع الذهبي للتميّز في العلاقات العامة للوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص المتميزين في مجال العلاقات العامة والإعلام، وذلك وفقًا لمعايير دولية وُضعت بعناية ومن خلال لجنة تقييم مستقلة ومحايدة.

وقد صرّح الدكتور فهد إبراهيم الشهابي رئيس جمعية العلاقات العامة البحرينية، أمين عام الجائزة أن مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية حققت إنجازات في مجال العلاقات العامة حققت لها ريادة إقليمية، كما وظّفت الممارسات المبتكرة والفعّالة والتي ساهمت في تغيير ثقافة المهنة وحقّقت نتائج بارزة في صنع تأثير إيجابي للمؤسسة، كما طوّرت وشاركت القيادة بالتفكير المبتكر الذي يعمل على تحسين الوصول بالممارسة للعلاقات العامة إلى آفاق جديدة، إضافةً إلى تطويرها مهارات العاملين لديها في قطاع العلاقات العامة، والتي عززت فرص ارتقاء المؤسسة للترشح للفوز بالجائزة المترشحة.

وأضاف أن الجائزة تقديرية ومعنوية للاعتراف بتميز الممارسة الخاصة بالعلاقات العامة لدى المترشحين، وتأتي تتويجاً لجهود إدارات العلاقات العامة والاتصال، وتقديراً لمساهماتهم الملموسة في تطوير ممارسات الاتصال المؤسسي. وبين الدكتور الشهابي أن لجنة التقييم الخارجية للجائزة أشادت بالفائزين، الذين كانت ملفات ترشحهم مميزة، إذ بينت للجنة قيمة المبادرات والمشاريع التي تم تنفيذها، وأثرها المباشرة على تطوير مجال العلاقات العامة. كما وتمنى لجميع الفائزين استمرار النجاح في دورهم الجديد، كسفراء لجائزة الشراع الذهبي.