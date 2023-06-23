آخر دفعة.. مغادرة 6 رحلات لمستفيدي #مبادرة_طريق_مكة من حجاج #تركيا

قدمت مبادرة "طريق مكة"، خدماتها لآخر دفعة من الحجاج الأتراك، إذ غادرت مطار إسطنبول الدولي أمس ست رحلات، متوجهة إلى جدة.

واستفاد ضيوف الرحمن من الخدمات المقدمة لهم، وأنهوا إجراءات سفرهم بعد التحقق من توافر الاشتراطات اللازمة.

وأعرب الحجاج عن امتنانهم للمملكة على هذه المبادرة، التي تسهل لضيوف الرحمن إجراءات دخول المملكة، وتختصر عليهم الوقت والجهد.

وعبروا عن سرورهم وهم يتجهون إلى أطهر بقاع الأرض لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، سائلين الله العلي القدير أن يتقبل سعيهم، وأن يجزي المملكة خير الجزاء على ما تقدمه لحجاج بيت الله الحرام.

وتهدف مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقُّق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة.