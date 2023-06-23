المفوض السامي لـ #حقوق_الإنسان: القانون الدولي يلزم #إسرائيل بعدم استخدام القوة

حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، من مخاطر خروج العنف الذي اندلع هذا الأسبوع في الضفة الغربية المحتلة عن نطاق السيطرة.

وأكد أنه رغم شن قوات الأمن الإسرائيلية سلسلة من الضربات الجوية على مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، الذي يعد تكثيفًا كبيرًا لاستخدام الأسلحة العسكرية الحربية بدلًا من عملية لإنقاذ القانون.

وبيّن إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يلزم السلطات الإسرائيلية بعدم استخدام القوة المميتة، وأن كل حالة وفاة في هذا السياق تستوجب تحقيقًا فعالًا ومحاسبة الجناة، داعيًا إلى الإنهاء الفوري للعنف.

وطالب السلطات الإسرائيلية بإعادة ضبط سياساتها وممارساتها على وجه السرعة في الضفة الغربية المحتلة بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان واحترام الحق في الحياة، وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال فإن عليها التزامات بضمان النظام العام والسلامة للجميع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.