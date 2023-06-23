إنشاء مجلس ميداني تنفيذي في #المسجد_النبوي

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د.عبدالرحمن السديس، بإنشاء المجلس الميداني التنفيذي في المسجد النبوي برئاسته، وعضوية مساعدي الرئيس العام والوكالات الميدانية والتنفيذية والجهات ذات العلاقة.

‎وقال: إن المجلس الميداني التنفيذي يهدف إلى تعزيز مكامن القوة وتجويد الخدمات ومعالجة الملحوظات من كثب وذلك لتقديم أفضل وأجود وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

‎وبين أن خدمة حجاج بيت الله الحرام في الحرمين الشريفين تأتي بجهود كبيرة تقودها القيادة الرشيدة - أيدها الله - لتوفير جميع الخدمات والإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن.