إنشاء مجلس ميداني تنفيذي في #المسجد_النبوي

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د.عبدالرحمن السديس، بإنشاء المجلس الميداني التنفيذي في المسجد النبوي برئاسته، وعضوية مساعدي الرئيس العام والوكالات الميدانية والتنفيذية والجهات ذات العلاقة.
وقال: إن المجلس الميداني التنفيذي يهدف إلى تعزيز مكامن القوة وتجويد الخدمات ومعالجة الملحوظات من كثب وذلك لتقديم أفضل وأجود وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن.
وبين أن خدمة حجاج بيت الله الحرام في الحرمين الشريفين تأتي بجهود كبيرة تقودها القيادة الرشيدة - أيدها الله - لتوفير جميع الخدمات والإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن.