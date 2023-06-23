تسيير وحدات لـ «الأمراض المعدية» إلى #المشاعر_المقدسة

‎ تشارك وحدات للأمراض المعدية المتنقلة، التابعة لهيئة الصحة العامة "وقاية"، من مستوى الأمان البيولوجي الثاني والثالث خلال موسم حج هذا العام 1444 هـ في المشاعر المقدسة.

يأتي ذلك لرصد وتشخيص الأمراض الوبائية والمعدية ذات الخطورة العالية وتعزيز الأمن الصحي، عبر توفير منظومة المختبرات المتنقلة تضم التجهيزات والتقنيات والأنظمة اللازمة للتشغيل ومستوفية للمعايير والاشتراطات العالمية للأمن والسلامة البيولوجية.

‎ويباشر هذه الوحدات كوادر صحية متخصصة في مجال المختبرات، جرى تدريبهم في مراكز عالمية متقدمة في مجال مختبرات الاحتواء العالي.