روسيا ترفض الإفصاح عن عدد #الأسلحة_النووية المرسلة لـ #بيلاروسيا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لن تفصح عن عدد الأسلحة النووية التي سترسلها لبيلاروسيا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أن بلاده ستشرع في نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا بعد اكتمال جاهزية المرافق الخاصة في السابع والثامن من يوليو.

وتُعتبر هذه أول مرة تنشر فيها موسكو تلك الرؤوس خارج روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي سابقا.

وأضاف بوتين أنه أعطى الضوء الأخضر لنشر هذه الأسلحة في بيلاروسيا، موضحًا أن الولايات المتحدة قد نشرت فعلا أسلحة نووية تكتيكية في مجموعة من الدول الأوروبية منذ عقود.