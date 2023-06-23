قياس رضا #ضيوف_الرحمن عن 75 خدمة لـ 18 جهة حكومية

بدأ المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، أعماله في موسم الحج لهذا العام 1444هـ، لقياس رحلة أداء الحج للتعرف على مستوى رضا الحجاج عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم خلال أداء الفريضة وزيارة المسجد النبوي التي تزيدُ عن 75 خدمة تقدمها 18 جهة حكومية تشارك في أعمالها ومهامها خدمةً لحجاج بيت الله الحرام .

وقال المدير العام لمركز أداء المهندس راشد القعود: إن عمليات قياس الحجاج عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم تأتي بتوجيهٍ وحرص من القيادة الحكيمة -أيدها الله- لتحقيق راحة لضيوف الرحمن وتسهيل أداء الفريضة.

وأوضح أن المركز اعتمد لحج هذا العام 3 أدوات للقياس وهي: الاستبانات الإلكترونية، والمقابلات الميدانية، والمستفيد الخفي ، بهدف معرفة آراء الحجاج ومدى رضاهم عن ما يُقدم لهم من خدمات ، مما يساعد على بناء تقارير وبيانات يتم من خلالها تقديم الدعم للأجهزة الحكومية المشاركة في الحج لرفع كفاءتها وتطوير خدماتها خلال مواسم الحج وضمان الالتزام بالمعايير المحددة، مشيراً إلى أن قياس رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم يتمحور في مراحل أساسية، تشمل جميع الخدمات التي يحصل عليها الحاج لأداء الفريضة تبدأ من الحصول على التصاريح والتأشيرات لحجاج الخارج وتجربة السفر إلى مكة المكرمة والمغادرة منها، وتجربة أداء مناسك الحج، والتنقل والخدمات المساندة في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى زيارة المسجد النبوي والخدمات المساندة المقدمة في المدينة المنورة ، وصولاً إلى مغادرة حجاج الداخل والخارج مع انتهاء موسم الحج.