بث 3 ملايين رسالة توعوية لجوالات #الحجاج

بثت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، التابعة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رسائل نصية توعوية بلغت 3,136,082 رسالة، عبر جميع مشغلي شركات الاتصالات بالمملكة لجوالات الحجاج ومقدمي الخدمة لهم.

وجاءت الرسائل بأكثر من 10 لغات عالمية استفاد منها 407,580 شخصًا منذ بدء موسم الحج، في إطار الخطة التنفيذية لأعمال التوعية الإسلامية بالحج لهذا العام.

ويتضمن محتوى الرسائل التي بثتها "الأمانة" إيضاح مناسك الحج والعمرة، ورسائل تعريفية عن خدمة الهاتف المجاني والمكتبة الإلكترونية، والتوعية والالتزام بالأنظمة والقوانين التي وضعتها الدولة من أجل أمن وسلامة ضيوف بيت الله الحرام الذين جاؤوا ملبين لنداء رب العالمين تحقيقًا لتطلعات ورؤى قيادتنا الحكيمة.