الرياض ضمن قائمة المدن المرشحة لمنح لقب واستضافة عاصمة التصميم العالمية لعام 2026

أعلنت منظمة التصميم العالمية اليوم عن ترشيح الرياض من ضمن المدن المرشحة لمنح لقب عاصمة التصميم العالمية 2026، ويأتي هذا الترشيح بعد منافسة مع عدة مدن عالمية تأهل منها مدينتين فقط للمرحلة النهائية من المنافسة والتي سوف تعلن نتائجها في شهر سبتمبر القادم.

وقد قامت هيئة فنون العمارة والتصميم بتقديم ملف استضافة حدث World Design Capital 2026، لترشيح مدينة الرياض كعاصمة للتصميم العالمية لعام 2026، ويذكر أن هذه المنظمة تمنح لقب عاصمة التصميم العالمية كل عامين، وهي عبارة عن برنامج وفعاليات تصميمية لمدة عام لعرض إنجازات المدن التي تستفيد بشكل فعال من التصميم لتحسين حياة مواطنيها.

يستهدف ترشيح مدينة الرياض عاصمة التصميم العالمية 2026 بناء سمعة عالمية لمدينة الرياض كمركز رائد للتصميم والإبداع والابتكار لجذب السياحة والاستثمار وعرض إنجازات المدينة على المستوى الدولي، وأنها جاهزة لاستقبال جميع المنتسبين لقطاع التصميم في العالم والتواصل مع شبكة دولية واسعة الخبرات تتيح للمدن والبلديات والمشاريع الكبرى لمشاركةبرامج واستراتيجيات أعمال التصاميم الحضرية والتحولات العمرانية التي نعمل عليها، وكذلك لكسب الاعتراف باستخدام الابتكار في التصميم لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

يعزز تقديم هيئة فنون العمارة والتصميم لملف الاستضافة لـ 2026، تحقيق استراتيجيتها التي تنتهي مرحلتها الأولى في 2025، وهو بمثابة احتفاء وانطلاقة متجددة لأهداف أكثر ستقودها الهيئة لتنمية القطاع، ومن أهدافها "تطوير القطاع، المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، تنمية المواهب، مجتمع الابتكار، تحقيق الاستدامة والتقدير العالمي للقطاع" مما ستساهم هذه الأهداف في جعل الرياض المكان الذي يجمع كل المصممين في العالم في عام 2026.

وتعد منظمة التصميم العالمية "WDO" منظمة تهدف إلى تعزيز وتطوير نظام التصميم من خلال قدرتها على تحسين جودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتقدم خدماتها لأكثر من 180 منظمة عضو حول العالم، وتشرك الآلاف من المصممين من خلال برامجها ومبادراتها المبتكرة التي تدعم "التصميم من أجل عالم أفضل".