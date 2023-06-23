جوارديولا في مصر.. بطل الثلاثية التاريخية مع السيتي يزور الأهرامات

استمتع بيب جوارديولا وأسرته بزيارة مصر للاستجمام بعد موسم مذهل كلله مدرب مانشستر سيتي بالفوز بثلاثية تاريخية.

ونشرت وزارة السياحة والآثار المصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة صورا للمدرب الإسباني وأفراد عائلته في منطقة أهرامات‭ ‬الجيزة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن جوارديولا سيقضي أسبوعا في مصر ضمن عطلته الصيفية، وبدأ برنامجه السياحي من القاهرة بعد وصوله أمس الخميس.

وسيختتم زيارته في أسوان بعد رحلة نيلية في الأقصر.

وسبق لجوارديولا أن خاض مباراة ودية في القاهرة حين كان يلعب في صفوف روما في 2002 وانتهت بفوز الأهلي المصري 2-1 على ضيفه الإيطالي.

وأنهى جوارديولا الموسم بالتتويج مع سيتي بدوري أبطال أوروبا لأول مرة بجانب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.