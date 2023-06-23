مواعيد عمل #الجوازات خلال عيد الأضحى المبارك

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من الفترة 12/7/1444 حتى 12/15/1444 في جميع إدارات الجوازات بالمناطق والمحافظات.

وتعمل إدارات الجوازات بالمناطق من الأحد حتى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 2 مساء.

وفي الرياض تعمل شعبة الخدمات الإلكـترونية بالروشن مول (محـافظة الخرج)، وشعبة الجوازات بحي الرمال من الأحد 1444/12/7 حتى الثلاثاء 1444/12/9 من الساعة 4 مساء حتى 9 مساء.

وفي منطقة مكة المكرمة، تعنل شعبة الجوازات بالتحلية مول، وشعبة الجوازات بالصيرفي مول من الأحد 1444/12/7 حتى الإثنين 1444/12/8

من الساعة 5 مساء حتى 10 مساء.

وتكون الخدمة للحالات الطارئة والتي لا يمكن تنفيذها من الخدمات الإلكترونية للجوازات عبر منصتي (أبشر، أبشر أعمال) وبوابة مقيم

يمكن للمستفيد معالجة ظهور أي رسالة تعوق تنفيذ الخدمات إلكترونيا عن طريق خدمة تواصل في منصة (أبشر) وبوابة مقيم.

يذكر أن يوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك إجازة رسمية.