باكستان تغلي.. موجة شديدة الحرارة تبلغ 50 درجة مئوية

حذرت السلطات الباكستانية اليوم المواطنين من موجة حر مميتة حيث قفزت درجات الحرارة نهارا في بعض المناطق إلى 50 درجة مئوية، ما أدى إلى توقف الحياة، بإجبار السكان على البقاء داخل المنازل.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية في البلاد أن درجات الحرارة بعد الظهر تراوحت بين 46 و 50 درجة مئوية في بلدات الجنوب والجنوب الغربي في المنطقة التي تعتبر من أكثر المناطق حرارة على الأرض.

وقالت الإدارة إن بلدة نوكوندي بإقليم بلوشستان سجلت أعلى درجة حرارة عند 50 درجة مئوية. وتقترب هذه المنطقة من الحدود مع أفغانستان.

وشهدت معظم أجزاء باكستان موجة حر شديدة طوال هذا الأسبوع، وقالت وكالة إدارة الكوارث إنها قد تصبح مميتة.