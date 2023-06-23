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#الهلال ينهي إجراءات ضم البرتغالي روبن #نيفيز والسنغالي كوليدو #كوليبالي لصفوفه

23 يونيو 2023 · < 1 minute

أنهى نادي الهلال إجراءات ضم الثنائي البرتغالي روبن نيفيز والسنغالي كوليدو كوليبالي لصفوفه.